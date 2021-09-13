В воскресенье, 12 сентября, в селе Богдановка Броварского района Киевской области отец похитил ребенка у своей бывшей жены и сбежал с ним. Правоохранители ведут поиски малыша и его отца.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

В воскресенье жительница Богдановки позвонила в полицию и рассказала, что ее бывший муж похитил их сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester. Правоохранители нашли данный автомобиль в поле, недалеко от села. Мужчина пересел на другую машину и уехал.

При этом отец, согласно решению суда, и так имел право участвовать в воспитании сына - видеться с ним в условленное время в присутствии экс-супруги. И 12 сентября он мог провести время с ребенком таким образом, но забрал малыша и уехал.

"Сейчас сотрудники Броварского районного управления полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетнего и его отца. Правоохранители обращаются ко всем, если вы знаете местонахождение несовершеннолетнего и его отца, звоните по спецлинии 102", - сказано в сообщении.

Напомним, в Одессе отец едва не заморил голодом сына для его духовного лечения.

Также сообщалось, как под Черкассами отец и сын покончили с собой, съехав в карьер с водой на машине.