В приложении Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дия" начали отображаться небиометрические заграничные паспорта, которые были выданы после 2015 года. Паспорт должен подтянуться в приложение автоматически.

Об этом сообщает пресс-служба приложения в Facebook в понедельник, 13 сентября.

В Украине загранпаспортом в "Дие" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. При этом для выезда за границу он не подойдет

На данный момент в приложении отображаются такие паспорта:

ID-карта

биометрический загранпаспорт

небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года

В то же время паспорт-книжечка все еще в "Дие" не отображается.

Напомним, в ближайшие недели в "Дие" появится новая функция - пользователей приложения будут уведомлять о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Также "Страна" сообщала, что с помощью "Дии" украинцы смогут предварительно записываться на прием в ЗАГС. Помимо этого можно будет проводить оплату за административные услуги через платежные системы в режиме онлайн, без предъявления квитанций.