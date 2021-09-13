В Киеве на "Теремках" развернулся настоящий боевик, инициаторами которого стали парень и девушка, которые, по их словам, хотели вывести на чистую воду злоумышленников, продававших клон их автомобиля, дублировавший даже их госномер.

Как сообщает "Киев оперативный", пара нашла в интернете объявление о продаже двойника своего BMW. Попытка заявить об этом в полицию была безуспешной. Тогда молодые люди решили действовать самостоятельно. Они связались с автором объявления и назначили встречу возле станции метро "Теремки" вечером 12 сентября.

Во время осмотра авто, которое они якобы собирались купить, пара попыталась угнать машину. Как они объяснили позже, их целью было доехать до ближайшего отделения полиции.

Однако их план не сработал, поскольку владелец "клона" пришел на встречу с товарищами. Когда "покупатели" попытались уехать, один из парней запрыгнул на капот. Пытаясь разбить лобовое стекло, он сломал себе руку.

"Угонщики" с человеком на капоте доехали до Одесской площади, там машину заблокировали с обоих сторон другие друзья ее владельца. На место вызвали полицию, которая пытается разобраться в случившемся. Обе стороны конфликта утверждают, что являются владельцами подлинного авто, а "клон" - у их оппонента.

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