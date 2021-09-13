В Одессе активизировались слухи о глобальных перестановках в местной власти. В частности, о том, что якобы в Киеве принуждают к досрочной отставке действующего мэра города Геннадия Труханова. Для этого планируют активизировать уголовные дела против него.

Об этом сообщает источник "Страны" в политических кругах региона.

В случае досрочной отставки Труханова и.о. мэра города станет секретарь горсовета от "слуг народа" Игорь Коваль.

Также, по слухам, готовится и отставка губернатора области Сергея Гриневецкого (соратника Труханова по партии "Доверяй делам").

Вместо него якобы хотят поставить нынешнего главу облсовета "слугу народа" Григория Диденко.

Отметим, что слухи о том, что под Трухановым качается кресло ходят еще с февраля - когда НАБУ возобновило против него уголовное дело. Тогда же говорили, что на уходе мэра Одессы настаивают американцы.

С тех пор тема несколько затихла, но, не исключено, будет активизирована снова.

Впрочем, ряд источников "Страны" близких к Банковой, а также к одесской власти, не очень верят в такие перемены. По крайней мере, в обозримом будущем.

Во-первых, оба (и Диденко, и Коваль) слабые управленцы и могут просто не удержать ситуацию под контролем. Особенно это касается Коваля, шансы которого на избрание мэром близки к нулю.

Во-вторых, за Гриневецким и Трухановым стоит фигура влиятельного бизнесмена Бориса Кауфмана. После отставки обоих придется искать и нового "смотрящего" для региона. Что тоже будет отдельной проблемой с точки зрения управляемости очень сложным регионом.

Судя по всему, желание поменять на своих людей и мэра, и губернатора у Офиса президента есть (тем более, что американцы побуждают к тому же). Но воплотится ли оно в жизнь - будет зависеть от торгов, которые сейчас ведут все заинтересованные стороны.

Напомним, после местных выборов осенью прошлого года в Одесском горсовете ключевые должности поделил альянс Труханова с партиями Зеленского и Порошенко.

Также мы писали о том, что в Одесском облсовете председателя выбирали с драками и блокированием трибуны, в итоге им стал "слуга народа" Григорий Диденко.