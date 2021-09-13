Украина на всех парах летит к "желтой" зоне карантина. Правда, обещали ее ввести уже на этой недели, но потом решили отложить, чтоб поменять правила карантина с ослаблением под вакцинированных.

По предварительной информации, новые правила будут утверждены правительством уже сегодня. А вступят в силу через неделю. Тогда же страна и перейдет в желтую зону.

"Страна" собрала, что известно о готовящихся переменах в правилах карантина.

Ситуация с коронавирусом в стране

За минувшую неделю количество коронавирусная статистика ухудшилась.

По самому негативному сценарию события развиваются в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Там уровень госпитализаций за минувшую неделю вырос на 60%, и быстрее всего по стране идет загруженность коек с кислородом.

В целом по стране ситуация такая.

На минувшей неделе заболело 19 517 человек, умерло - 359. А на позапрошлой было 13 367 заболевших и 263 смертей. Итого, за неделю заболеваемость ушла в рост на 46%, а смертность - на 35%.

Правительство еще на прошлой неделе планировало по этому поводу вводить "желтую" зону карантина. Однако ее не ввели до сих пор, но обещают сделать это в ближайшее время.

По этому поводу прошло селекторное совещание в Кабмине. И вот, что там решили.

Что поменяют для бизнеса

Ограничения из-за коронавируса регулирует постановление Кабмина №1236. Сегодня МОЗ внесло предложения, как его поменять, сообщается на сайте Кабмина.

Предлагается, чтобы ограничения желтой и красной зоны не распространялись на объекты торговли, рестораны и прочую предприятия сферы услуг, где и коллектив, и посетители имеют:

ковид-сертификат о вакцинации (то есть, две дозы прививки)

негативный ПЦР-тест, действительный трое суток (72 часа) - для посетителей (коллектив должен вакцинироваться в любом случае)

справка о перенесенном ковиде. Ее срок действия будет составлять "несколько месяцев" (видимо, более конкретный срок пропишут в постановлении).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что эти меры позволят "сохранить экономическую активность". То есть, речь тут идет скорее всего о бизнесе, который обычно закрывается в локдауны - ресторанах, спортклубах, ночных клубах, торговых центрах.

Если это утвердят, то в крупных городах локдауны могут исчезнуть как явление - или же серьезно уменьшить свое влияние не экономику. Впрочем, это будет зависеть от числа вакцинированных.

Других деталей пока не сообщается. Но раньше Ляшко анонсировал, что в "желтой" зоне будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий для привитых даже одной дозой. В том числе это может коснуться и кинотеатров, и спортзалов.

А что со школами?

На данный момент самый животрепещущий вопрос - работа школ. Кабмин еще в конце июля постановил, что при переходе в "желтую" зону открытыми оставят лишь те учебные заведения, где провакцинированы 80% персонала.

Однако практике же эту норму выполнить не удается. Уровень вакцинации учителей в отдельных регионах - 20-30%, но мало где вообще этот показатель доходит до 80%.

Это значит, что подавляющее большинство школ при выходе из нынешней "зеленой" зоны вынуждены будут уйти на дистанционку. То есть уже на следующей неделе.

И это очень плохая новость для родителей - поскольку напрямую влияет на их экономическую активность. Да и качество обучения падает (не зря 2021-й год стал одним из самых провальных по ВНО).

Решение по поводу отмены порога в 80%, судя по всему, еще не принято - хотя слухи такие ходили. На селекторном совещании в Кабмине сегодня премьер Денис Шмыгаль только распорядился "ускорить темпы вакцинации учителей и других работников образовательных учреждений" - поскольку скоро страна перейдет в желтую зону.

Таким образом, можно предположить, что ситуация пойдет по четырем сценариям:

Планку вакцинации учителей снизят или дадут им некий переходный период



Начнут закрывать школы, что вызовет возмущения родителей и ускорение вакцинации учителей



Вообще уберут норму о 80%-м пороге из "постановы" 1236 (и оставят ее, например, только для красной зоны)



Отдадут решение на откуп местным властям, пытаясь таким образом на них переложить ответственность и социальные риски

Вариантов много. И, судя по всему, именно об них ломают копья в Минздраве и Кабмине уже несколько недель, пока идет рост заболеваемости. Но, по нашим данным, задача близка к завершению.

Источник "Страны" в Минздраве подтвердил, что работа над постановлением еще идет и, не исключено, что его примут уже сегодня. И сообщил, что новые правила карантина вступят в силу не ранее следующей недели.

"Когда МОЗ внесет изменения, их быстро рассмотрят. Потом неделя на вступление в силу (по закону). Так что ориентировочно новые правила могут быть не раньше следующей недели", - сообщил источник "Страны".