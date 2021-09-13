В воскресенье, 12 сентября, в одном из магазинов сети "Эпицентр" на ребенка упал шкаф, который не был привинчен к стене. В результате у ребенка гематома на голове и перелом ключицы.

Об этом мама ребенка сообщила на своей странице в Фейсбук.

"Значит, пришли мы за детским товаром. Креслом-мешком. Чтобы веселее было ребенку жить. Теперь будем "веселиться" 21 день в гипсе с переломом ключицы. И с гематомой на голове. Потому, что на ребенка упал пустой шкаф. Он стоял как раз рядом с детскими креслами-мешками в виде лисичек и пингвинов. Естественно, не прикрученный", - заявила Людмила Попил.

При этом женщина также возмущена работой штатного доктора "Эпицентра" прихода которого после травмы пришлось ждать полчаса, а гематому он пытался заклеить пластырем.

Людмила Похил уточнила, что придала этот случай огласке, чтобы "Эпицентр" или убрал отдельно детские товары дальше от шкафов, или прикрутил выставочные образцы к стене в зоне детских товаров - во избежание детских смертей и травм в зоне детских товаров.

В "Эпицентре" прокомментировали "Стране" этот инцидент. В компании нам сообщили, что по факту происшествия начали служебное расследование.

"Компания "Эпицентр" очень сожалеет о ситуации, сложившейся в нашем ТЦ на проспекте Степана Бандеры, 11А в Киеве и приносит искренние извинения пострадавшему мальчику и его семье. Безопасность покупателей всегда в приоритете работы компании. Мы уже начали служебное расследование, чтобы разобраться в причинах и виновниках этого события. Компания делает все необходимое для недопущения подобных инцидентов в будущем", - отметили в пресс-службе "Эпицентра".

Также там добавили, что проверили все крепления стеллажей на предмет безопасности для посетителей.

"В частности, в торговом центре на пр-те Степана Бандеры, 11А осуществлен полный обход ТЦ для проверки надежности и безопасности закрепления стеллажей и расположение товаров. Дополнительно ответственные лица торговых отделов провели проверки в своих зонах по безопасности торгового оборудования. Кроме того, по всей сети будут проведены внеплановые проверки надежности закрепления торгового оборудования, а также проведен инструктаж по технике безопасности для персонала", - заявили в "Эпицентре".

И уточнили, что семье пострадавшего ребенка будут компенсированы все медицинские расходы, а в случае необходимости предоставлена дополнительная помощь от компании.

Напомним, 2 февраля "Эпицентр" в Первомайске подожгли. Как оказалось, это был поджог в качестве мести владельцу гипермаркета.