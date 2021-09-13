На заседании в понедельник, 13 сентября, Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

Отметим, что эта реформа предусматривает передачу ключевых полномочий по отбору членов двух органов, которые управляют судами - Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей - в руки "международных экспертов" уже отобранных Западом.

Сегодня, 13 сентября, состоялось заседание Совета судей, трансляция которого велась в YouTube. И этот орган не смог отправить трех представителей в Этический совет Высшего совета правосудия.

Заявления подали шесть кандидатов: Николай Глотов, Василий Клюба, Анна Вронская, Елена Бальжик, Ольга Чайкина, Николай Кипчарский. Бальжик и Чайкина позже попросили не рассматривать их заявления. Из оставшихся кандидатов никто не набрал нужное число голосов членов Совета судей, при этом в тайном голосовании поучаствовали всего 4 его члена из 26.

Без делегатов от Совета судей Этический совет заседать не сможет. Поэтому в Офисе президента заявили о беспокойстве по этому поводу и анонсировали 16 сентября рабочую встречу при участии председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".

"Я не допущу блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость", – заявил Владимир Зеленский.

"Хотя понятно, чтоб без отмашки из Офиса президента Совет судей вряд ли бы решился на такой демарш", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Зеленский подписал закон о перезапуске ВККС с решающим голосом "международных экспертов" в начале августа.

Принятие такого закона было требованием Международного валютного фонда. "Страна" разбиралась, как МВФ хочет поставить под контроль Запада судебную систему Украины.