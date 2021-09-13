Полицейские Тернопольской области разоблачили группу лиц, которые вымогали у местного предпринимателя 7 миллионов гривен в биткоинах (эквивалент $250 тысяч) и подожгли его магазин. Теперь фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент с повреждением магазина местного предпринимателя в результате пожара произошел в мае 2021 года. Пострадавший написал заявление, а полицейские выяснили, что имущество повредили в результате поджога.

Причастным к поджогу оказался житель Винницкой области, который потребовал почти 7 миллионов гривень в биткоинах от бизнесмена. В случае невыполнения требований ему и его семье угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

Переговоры об угрозах вел житель Киевской области, а организатором оказался 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои финансовые проблемы. 12 сентября правоохранители провели одновременно 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в других владениях, которыми они пользуются, и в транспортных средствах.

Организатору и двум его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Мероприятия по установлению места нахождения еще одного участника группировки и привлечения его к ответственности продолжаются. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Ранее под Тернополем полиция выломала двери в квартиру, чтобы спасти женщину от семейного насильника.

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