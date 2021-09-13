"Стране" стали известны подробности о заграничном доме певицы Светланы Лободы. Из собственных источников наше издание выяснило, что Светлана владеет домом у моря в одной из стран Европы.

В комментарии "Стране" певица, которая недавно возобновила концертную деятельностью в Украине, рассказала, что подстраивает свой рабочий график так, чтобы проводить там с семьей каждые 5-6 дней.

"Как только появляется возможность, сразу же лечу к своей семье. Мои графики по гастролям стараюсь с командой так составлять, что каждые 5-6 дней видеться со своими родными и быть дома", - сообщила "Стране" Лобода. У Светланы две дочери - Ева и Тильда.

Артистка отказалась называть точное место, где находится ее недвижимость, из соображений безопасности. Но отметила, что любит прогуливаться у моря.

"Любимые места? Пока это однозначно пляж и прогулки у моря. Это то, что меня вдохновляет и наполняет", - добавила певица.

Также некоторые подробности своей личной жизни Светлана Лобода сообщила в интервью журналу "Отдохни". В частности, певица сообщила, что дом у моря был ее давней мечтой. А карантинное время дало возможность полноценно насладиться общением с семьей и любимым человеком. Как заявляет артистка, между перелетами и гастролями ей удается наслаждаться тихой, спокойной жизнью у моря.

Также Лобода призналась, что ее сердце занято, а её любимый мужчина далек от шоу-бизнеса. Но имя избранника она пока не афиширует. Ранее "Страна" писала, что этот избранник - известный бизнесмен Артур Гранц, совладелец журнала Forbes в Украине.

Как писала "Страна", недавно LOBODA выпустила клип на первую за пять лет украиноязычную песню.

Также наше издание писало о вилле Светланы Лободы в селе Гореничи с бассейном, фонтаном и особняком в итальянском стиле. Этим летом певица приезжала в Киев, по столице она ездила на бусике с двумя охранниками.