Вчера, 12 сентября, в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, которая находится на третьем этаже дома на Индустриальном проспекте. В результате малолетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 (12 сентября - ИФ) она выпала из окна кухни", - говорится в сообщении.

Так, сведения о происшедшем внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что в Одессе пожилая женщина выбросилась из окна седьмого этажа многоэтажки по ул. Генерала Петрова. По предварительной информации, пенсионерка решила совершить самоубийство.

Кроме этого, в начале прошлого месяца в Одессе из окна многоэтажного дома выпал трехлетний ребенок. Однако, малышу не удалось выжить. Трагедия произошла в семье киевлян, которые приехали в Одессу вместе с тремя детьми и сняли квартиру, а в момент, когда ребенок выпал из окна, родителей не было дома и дети остались одни.