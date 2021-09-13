В Москве на станции "Лесопарковая" (Бутовская линия метрополитена) появились указатели на узбекском и таджикском языках.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Readovka".

По данным канала, указатели есть пока только на одной станции. Департамент транспорта российской столицы решил внедрять новую инициативу именно на "Лесопарковой". На табличках текст "Вход" и "Нет входа" дан в переводе на таджикский язык (на кириллице) и узбекский (на латинице).

"С учетом того количества таджиков и узбеков, которые уже живут в Московском регионе, это и неудивительно. Впрочем, как заявил сегодня вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, "Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", - пишет канал.

В комментариях пользователи предположили, что указатели появились именно на этой станции, так как приезжие обычно добираются на автобусе от "Лесопарковой" до миграционного центра.

Некоторые люди негативно отнеслись к нововведению и заметили, что таджикам и узбекам не нужны отдельные надписи в метро.

Ранее "Страна" сообщала, что летом в Украине заменили два дорожных знака.

Мы также рассказывали, что четыре года назад на въезде в украинскую столицу убрали огромный знак "Киев – город-герой".