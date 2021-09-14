Президент Сирии прибыл в Москву с необъявленным визитом и встретился в Кремле с Путиным
Президент Сирии Башар Асад совершил необъявленный визит в Россию и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом визите, который официально не анонсировался, сообщает Телеграм-канал РИА "Новости".
Также приводятся некоторые детали переговоров президентов Сирии и России.
Путин на встрече с Асадом поздравил его с хорошим результатом президентских выборов и заявил следующее: "Люди вам доверяют и связывают процесс возвращения к нормальной жизни именно с вами, вы много для этого делаете".
Также хозяин Кремля отметил, что совместными усилиями нанесен мощный удар по террористам, армия Сирии контролирует больше 90% территории страны, однако до сих пор сохраняются очаги сопротивления.
По мнению Путина главная проблема Сирии - незаконно присутствующие иностранные военные, это мешает движению по пути консолидации страны.
Башар Асад в свою очередь назвал санкции Запада против Сирии античеловеческими и нелегитимными, и тоже отметил, что армии САР и РФ добились существенных результатов в уничтожении терроризма.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Сирии Башар Асад не вакцинировался "Спутником V".
Также мы рассказывали, что Башар Асад победил на выборах президента Сирии в четвертый раз подряд. Запад традиционно не признал итоги выборов.