Президент Сирии Башар Асад совершил необъявленный визит в Россию и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом визите, который официально не анонсировался, сообщает Телеграм-канал РИА "Новости".

Также приводятся некоторые детали переговоров президентов Сирии и России.

Путин на встрече с Асадом поздравил его с хорошим результатом президентских выборов и заявил следующее: "Люди вам доверяют и связывают процесс возвращения к нормальной жизни именно с вами, вы много для этого делаете".

Также хозяин Кремля отметил, что совместными усилиями нанесен мощный удар по террористам, армия Сирии контролирует больше 90% территории страны, однако до сих пор сохраняются очаги сопротивления.

По мнению Путина главная проблема Сирии - незаконно присутствующие иностранные военные, это мешает движению по пути консолидации страны.

Башар Асад в свою очередь назвал санкции Запада против Сирии античеловеческими и нелегитимными, и тоже отметил, что армии САР и РФ добились существенных результатов в уничтожении терроризма.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Сирии Башар Асад не вакцинировался "Спутником V".

Также мы рассказывали, что Башар Асад победил на выборах президента Сирии в четвертый раз подряд. Запад традиционно не признал итоги выборов.