Компания Apple срочно выпустила обновление операционной системы iOS 14.8, которое позволит, в числе прочего, победить критическую уязвимость, которой пользовалось шпионское ПО Pegasus от израильской NSO Group.

Сообщение об обновлении получили пользователи девайсов от Apple.

В июле в СМИ появились сообщения об уязвимости iMessage, которая позволяет получить полный доступ к устройству без ведома пользователя.

Эту уязвимость использовало ПО Pegasus, жертвами которого стали 50 тысяч человек. Шпионское ПО получало полный доступ к сообщениям, приложениям и контенту на смартфоне жертвы.

Компания NSO Group, по данным журналистских расследований, с 2016 года поставляет разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным Израиля программное обеспечение, которое используется для незаконной слежки.

Напомним, "Страна" писала о том, что марокканцы могли прослушивать телефон Макрона с помощью израильской системы Pegasus.

Также мы сообщали, что после публикации журналистских расследований о Pegasus ОБСЕ призвала страны не использовать шпионское программное обеспечение против журналистов.