В Днепропетровской области суд вынес приговор и оштрафовал на 34 тысячи гривен семейного врача, который выдавал "липовые" справки о наличии антигена коронавируса в организме человека.

Об этом со ссылкой на приговор суда сообщает "Судебный репортер".

В материалах дела говорится, что в Центре первичной медико-санитарной помощи Павлограда врач дал указание медицинской сестре заполнить бланки справок для шести пациентов о том, что антиген SARS-CoV2 не обнаружен. При этом соответствующие исследования не проводились в медучреждении.

За такие справки врач, который подписал их и заверил своей печатью, получил неправомерную выгоду в размере двух тысяч гривен.

Суд постановил наложить штраф на врача в размере 34 тысяч гривен. Кроме того, суд запретил доктору в течение года выдавать справки, касающиеся наличия или отсутствия коронавирусной инфекции.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве две турфирмы за тысячу гривен продавали поддельные ПЦР-тесты на коронавирус для выезда за границу.

Также писали, что в Киеве мошенники изготовили более десяти тысяч фальшивых справок о вакцинации от коронавируса и результатов ПЦР-тестов.