27-летняя нардеп "Слуга народа" Роксолана Пидласа запуталась в социологических опросах и неправильно назвала количество украинцев, которые считают, что страна движется в правильном направлении.

Видео ее слов в эфире ICTV опубликовано во вторник, 14 сентября.

Нардеп заявила, что более 58% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении.

"Все годы президентства Зеленского эти цифры держатся на уровне более 50%" - сказала она.

В ответ на это ведущий зачитал с экрана планшета данные опроса группы "Рейтинг" за 7 сентября. Впрочем сразу верить этим данным она отказалась.

"Направление развития Украины оценивают как правильное - 34%, как неправильное - 58%, не смогли ответить - 8%".

Действительно, согласно опросу "Рейтинг", который социологи провели с 2 по 4 сентября 2021, 58% граждан нашей страны считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. Еще 34% населения довольны тем, как развивается страна. 8% респондентов не затруднились с ответом. Кроме того, относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи, а также жителей западных и центральных областей.

Отметим, согласно результатам опроса КМИС, проведенного в январе текущего года, 74% украинцев считали, что страна движется в неправильном направлении.

Рассказывали, сколько стоит сумка Пидласы. "Страна" выяснила, что она носит аксессуар итальянского бренда Dolce & Gabanna. Это модель стоит €1325 или 35 351 гривен. При этом нардеп на это заявила, что ранее не знала, сколько она стоит.