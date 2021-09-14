В Старобельске Луганской области 36-летнего Дмитрия Федорченко подозревают в двух жестоких убийствах - родной тети и одноклассника. Женщину он забил до смерти, в результате чего она умерла от кровопотери, а мужчину расчленил и разбросал части тела по горожу. Правоохранители уже три недели разыскивают преступника, однако пока безрезультатно.

Об этом пишет "Обозреватель" во вторник, 14 сентября.

По данным издания, убийства злоумышленник совершил предположительно в ночь с 29 на 30 августа. Жертвами жестокой расправы стали два жители Старобельска. Речь идет о 36-летнием Александра Елсукова и 74-летней Людмиле Федорченко.

Правоохранители рассказали, что пенсионерку убили в ее доме. Оказалось, что она является родной тетей подозреваемого. Тело погибшей обнаружила ее дочь Ирина. Преступник бил ее ножом в шею и бедро. В результате, женщина скончалась от кровопотери.

О том, где убийца убил и расчленил 36-летнего мужчину, пока не известно. По данным издания, кисти рук погибшего нашли в Старобельске, недалеко от улицы Чехова, другие части тела - в лесополосе возле квартала Южный. По данным правоохранителей, убитый Елсуков учился в одном классе с Федорченко.

"Такого мы давно не испытывали: на свободе гуляет самый настоящий зверь. По одиночке боятся выходить женщины, детей стараемся тоже самих не выпускать", - рассказала в комментарии изданию местная жительница.

Также местные жители рассказывают, что после убийств мужчина напал на прохожую, которая шла по улице в Старобельске. К счастью, ей удалось убежать.

По данным издания, 36-летний подозреваемый Дмитрий Федорченко часто был агрессивен к окружающим, не имел постоянного места работы и заработка, жил сам, употреблял наркотики. Кроме того, как рассказали в прокуратуре, он стоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения".

Приметы подозреваемого

На вид мужчине 30-35 лет, рост 170-175 см, волосы черные короткие, среднего телосложения. Может быть одет в красную футболку, бело-красные шорты, черные тапочки, панаму зеленого цвета.

Кроме того, правоохранители добавил, что преступник мог выехать из Старобельска и сейчас он может находиться в любой точке Украины.

"Он болен, но чертовски умен и хитер. Есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось выехать. Думаем, или затаился в самом Старобельске, или успел проехать вглубь Украины", – рассказал собеседник издания.

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