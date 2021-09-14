В Государственном агентстве лесных ресурсов планируют выполнить указ президента о высадке миллиарда деревьев за ближайшие три года. Для этого планируют потратить два миллиарда гривен. Деревья по оценкам займут площадь в приблизительно 170 тысяч гектаров.

Об этом со ссылкой на руководителя Госагентства лесных ресурсов Юрия Болоховца сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Болоховца, 100 тысяч гектаров уже нашли - это территории, принадлежащие Госагентству: места, где леса были уничтожены в результате разных причин, в том числе пожаров. Еще 70 тысяч гектаров хотят получить от местных властей. Из этой территории 20 тысяч гектаров сейчас уже находятся в процессе передачи от местных общин.

Болоховец уточнил, что территориальные громады могут или сами заняться высадкой деревьев, или передать участки государственному ведомству.

Что касается финансирования, в Госагентстве подсчитали, что на высадку миллиарда деревьев в течение трех лет понадобится 2 миллиарда гривен. По мнению Болоховца, их удастся заработать за счет детенизации и более эффективной работы лесной отрасли.

Напомним, ранее в Гослесагентсве сообщали, что за три года ведомство планирует высадить от 729 миллионов саженцев, а не миллиард новых деревьев, как сказано в указе президента.

Также мы разбирались, реально ли посадить миллиард "деревьев Зеленского" и при чем тут продажа земли. Ведь, как показывают элементарные расчеты, чтобы выйти на такой показатель за три года, нужно сажать по 333,3 миллиона деревьев в год, около 27,8 млн в месяц, 926 тысяч в день, 38,6 тысяч в час, 643 - в минуту или больше 10 деревьев в секунду.