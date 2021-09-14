Во вторник, 14 сентября, президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Первая леди Чехии Ивана приехала в больницу перед президентской колонной.

Об этом сообщает чешское СМИ Novinky.cz.

На данный момент пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек не предоставил никаких подробностей о состоянии здоровья главы государства. В больнице подтвердили госпитализацию 76-летнего Милоша Земана, однако по какой причине он попал в больницу не рассказали. Супруга Земана прибыла в госпиталь перед президентской колонной.

Ранее Земан признался, что страдает невропатией ног, из-за которой в этом году пересел на инвалидную коляску. Кроме того, он хуже слышит и имеет низкое кровяное давление.

Президента везут в госпиталь. Фото: Novinky

Напомним, весной этого года президент Чехии пересел в инвалидное кресло из-за проблем с ногами. Кроме того, он лечится от диабета и длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге, где периодически он проходит там плановую госпитализацию.

Также сообщалось, что летом 2020 года Милош Земан был госпитализирован из-за травмы руки.