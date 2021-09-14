Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал президента РФ Владимира Путина и российского премьер-министра Михаила Мишустина коммунистами. Во время своей речи о власти политик чуть было не остался без штанов.

Видео инцидента, который произошел на федеральном ТВ России, публикует Телеграм-канала "Политика Страны".

"Путин - коммунист! Мишустин - коммунист!..Все губернаторы они, так сказать, коммунисты!...А вы доказываете, что кто-то там устроил вам капитализм!" - заявил Жириновский во время передачи на российском телеканале.

При этом лидер ЛДПР очень активно жестикулировал и с него начали спадать штаны. однако он успел их подхватить и поправить даже не прерывая свою яростную речь.

Ранее Жириновский заявил, что должность Владимира Путина президента России нужно переименовать. Он считает, что российского президента нужно называть Верховным правителем, а губернаторов - наместниками.

Также сообщалось, что Жириновский рассказал, как хотел задушить главу фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса в лифте отеля "Хилтон" голыми руками. По его словам, Сорос забился в угол лифта и боялся.