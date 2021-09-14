Сегодня суд в Молдове отказал в экстрадиции экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в Украину. Об этом "Стране" сообщил молдавский адвокат Чауса, Юлиан Балан, который присутствовал на заседании.

Основание для отказа в экстрадиции - логичное и простое: Чаус и так уже находится в Украине.

"Суд первой инстанции города Кишинева отклонил ходатайство генеральной прокуратуры Республики Молдова по экстрадиции господина Чауса. Потому что он уже находится в Украине", - рассказал "Стране" Балан.

При этом он уточнил, что такое решение суда Кишинева оказалось неожиданностью.

"Нет, это не было ожидаемо. От прокуратуры было ходатайство о переносе заседания, пока не выяснится официально, где находится господин Чаус. И со стороны защиты тоже были многие ходатайства, которые были отклонены", - сказал Юлиан Балан. Добавив, что сегодняшнее решение может быть опротестовано в течение 10 дней.

В свою очередь, украинский адвокат Чауса Ростислав Кравец считает, что отказ в экстрадиции оправдан.

"В экстрадиции отказано. Хотя все ожидали, что молдавский суд примет противоположное решение. Но, видимо, отказали в связи с тем, что Чаус уже находится в Украине. То есть нет предмета спора. При этом суд может установить, что в Украине ему угрожает опасность и он нуждается в защите, которую сейчас и предоставляет СБУ. Желательно получить полный текст решения суда и потом уже комментировать его по сути», - сообщил "Стране" Кравец.

Напомним, 9 августа 2016 года Николая Чауса уличили в получении взятки в $150 тысяч в обмен на вынесение "нужного" судебного решения. После этого Чаус несколько лет скрывался в Молдове.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

Около четырех месяцев судью разыскивали, тем временем он несколько раз записывал и публиковал видеообращения, не раскрывая своего местонахождения. В итоге судья 30 июля объявился в селе под Винницей.

После нескольких месяцев расследования в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы. Такого мнения придерживается и адвокат Ростислав Кравец. Также адвокат Чауса заявил, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо".