В среду, 15 сентября, в Украине будет преобладать переменно облачная погода без осадков. Но при этом осень напомнит о себе туманами, которые ночью и утром накроют западные регионы и Житомирскую область. Дневное тепло прогнозируют практически по всей Украине, а вот ночь и утро среды будут существенно холоднее для северной половины Украины, поскольку прошедший сегодня по стране холодный фронт принес с собой немного северного свежего воздуха, который в осеннюю пору уже не успевает прогреваться.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-11 градусов. В дневные часы потеплеет до +​​18-23, а на Закарпатье до +26. Но в горах Карпат будет традиционно прохладнее, только +13-15. А вот на юге страны и в Донецкой области ночи еще не слишком холодные - до +12-17, а днем там ожидается +​​23-27 градусов.

В Киеве и области в среду, 15 сентября, осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью +9-11, днем ​​+20-22 градусов.





Ранее "Страна" писала о том, что август-2021 в Киеве оказался дождливее и жарче нормы.

Также мы сообщали, что эксперт предрекла исчезновение городов в Украине из-за ухудшения климата.