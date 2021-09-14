Минздрав опубликовал статистику по ВИЧ и СПИД за август 2021 года. В последний летний месяц в Украине зарегистрировали 1244 новых случая ВИЧ-инфекции, у 324 людей диагностировали СПИД, а 163 человека умерли от СПИДа.

Данные опубликовал в Фейсбуке Центр общественного здоровья Минздрава.

Зараженные ВИЧ получили вирус следующими путями:

гетеросексуальным - 770 человек;

гомосексуальным - 38;

парентеральным (то есть внутривенным) - 430;

вертикальным, то есть от матери к плоду во время прохождения родовых путей - 183 (у большинства детей, примерно 98%, после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции);

неизвестными - 2.

В Минздраве напомнили, что ВИЧ-инфекцию можно эффективно лечить В Украине антиретровирусные препараты доступны каждому человеку с ВИЧ и предоставляются они бесплатно. При этом цель антиретровирусной терапии - максимально подавить размножение вируса в организме, восстановить функции иммунной системы, повысить качество жизни инфицированных людей.

Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечения, вирус иммунодефицита человека в крови станет настолько мизерным, что даже не будет проявляться в анализе крови. ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт.

Быстрый тест на ВИЧ можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и других местах. Это бесплатно, безболезненно и требует лишь капли крови и 15 минут времени.

Ранее "Страна" приводила аналогичную статистику за июль. Тогда зараженных ВИЧ было больше.

Кроме того, мы рассказывали о главных методах профилактики заражения ВИЧ.