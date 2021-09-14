В Украине зарегистрировали новый рекорд. Установленный в селе Веселом Мелитопольского района Запорожской области памятник пчеле-труженице признали самым большим в мире. Фиксация рекорда состоялась 11 сентября на ежегодном "Празднике меда", сообщается на сайте Веселовской территориальной громады.

Достижение зарегистрировано представителями книги рекордов Украины. По их данным, скульптура пчелы в Веселом является самой большой в мире. В частности, длина пчелы - 7,1 метра, высота - 2,0 метра, ширина - 3,2 метра.

Главе Веселовской громады представители "Книги рекордов Украины" вручили сертификат, подтверждающий, что 11 сентября 2021 года в поселке Веселое зафиксировали новый рекорд Украины в категории "Размеры, искусство", а именно: официальное открытие крупнейшей в мире скульптуры пчелы.

Ранее "Страна" писала о том, что на месте будущего памятника Ивану Франко в Киеве установили памятный камень.

Также мы сообщали, что власти Киева решили установить в столице памятник борщу, чтобы стимулировать гастрономический туризм. Киевлянам предложили выбрать место для будущей скульптуры.