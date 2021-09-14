В судьбе бывшего атошника Владимира Прохнича, который 4 августа попытался захватить здание Кабинета министров, угрожая взорвать боевую гранату, и был задержан, произошел новый поворот. Его направили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

Прохнич продолжает сидеть под арестом, но уже не в Лукьяновском СИЗО, как поначалу, а в больничном боксе психиатрической больницы им. Павлова на улице Кирилловской (бывшая Фрунзе). Подозреваемому в атаке на Кабмин провели амбулаторную психиатрическую экспертизу в этой же больнице, однако поставить точный диагноз эксперты-психиатры не сумели и, учитывая данные из анамнеза арестанта о ранениях в голову, рекомендовали провести стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.

Недавно следственная судья Печерского райсуда Светлана Волкова удовлетворила ходатайство следствия и вынесла определение о направлении подозреваемого на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в больницу им.Павлова. Там Прохнич может находится до двух месяцев под наблюдением врачей.

Сам подозреваемый, по рассказам его знакомых, пожелавших сохранить анонимность, чувствует себя намного лучше, чем сразу после задержания с гранатой. У него пропало депрессивное состояние, он осознал серьезность своего поступка и теперь, со слов знакомых, желает побыстрее решить вопросы с судом, получить по возможности условный срок и вернуться к прежней жизни с любимой женщиной.

В СИЗО Прохнича регулярно навещают адвокаты и гражданская жена. Сокамерники, по словам наших источников в пенитенциарной службе, относятся к нему с уважением, так как не каждый осмелится угрожать боевой гранатой в доме правительства. Учитывая всеобщий негатив, который питают постояльцы Лукьяновки к любым властям, Прохнич для них едва ли не героическая личность. Чуть "самых главных" не взорвал, которых они днем и ночью проклинают, просматривая новости в камере по телевизору.

По информации адвокатов Прохнича, рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей перенесли с 9 на 23 сентября из-за болезни одного из членов коллегии Киевского апелляционного суда.

Близкое окружение Прохнича надеется, что в апелляции его сможет взять на поруки кто-то из заслуживающих доверие суда друзей. Также активно добивается смены меры пресечения Минветеранов, которое бомбардирует городскую прокуратуру письмами в защиту подозреваемого атошника.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как бывший боец "Айдара" устроил теракт в Кабмине.

Мы также писали, что известно о Прохниче.