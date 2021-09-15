Киевский национальный университет культуры и искусств Поплавского первым в мире открывает факультет ТікТок.

Об этом ректор университета Михаил Поплавский сообщил в Instagram.

По его словам, социальная сеть ТікТок уже стала самой популярной среди молодежи, ее Поплавский называет медиафеноменом.

Также ректор университета заявляет о глобальной миссии - украинизировать соцсеть и вести за собой перспективных и амбициозных представителей молодежи.

На презентации факультета Поплавский заявил, что студентов будут обучать всему, начиная с самых азов, а по окончании курса они получат диплом.

Руководителем проекта "Тиктокеры университета культуры" стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева. Принять участие в проекте могут все желающие студенты вуза, обучение будет бесплатным.

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Напомним, "Страна" писала о том, как "поющий ректор" Поплавский отстроил огромную резиденцию возле Бортнической станции аэрации.

Также мы сообщали, что НАБУ открыло дело против Поплавского за то, что он не указал в декларации дом, которым хвастался в соцсетях.