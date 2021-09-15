Члены Конгресса США включили поправку к законопроекту об обороне на 2022 года, которая обяжет американские власти продать или передать Киеву новые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Речь, в частности, идет об израильской ПРО "Железный купол" (Iron Dome).

Об этом пишет американское издание Politico.

По данным издания, в законопроект об оборонной политике-2022 члены Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил включили поправку, требующую от Пентагона представить Конгрессу отчет с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в США в ближайшее время.

Поправка о противовоздушной обороне Украины была внесена конгрессменом Скоттом Франклином (штат Флорида) и принята двухпартийным голосованием.

По словам одного из сотрудников Конгресса, "формулировка о передаче существующих систем говорит о многом, и что две армейские батареи "Железный купол" являются главными кандидатами на передачу".

Издание отмечает, что в армии США до сих пор не разобрались, как управлять двумя системами "Железный купол", приобретенными по распоряжению Конгресса в 2019 году. В частности, военные испытывают проблемы с интеграцией такой системы ПРО, т.к. она не спроектирована для работы в рамках новой системы командования и управления. Поэтому две батареи "Железного купола" являются главными кандидатами на передачу Украине, заявил изданию тот же сотрудник конгресса США.

Напомним, система ПРО "Железный купол" стала широко известна во время обострения конфликта в Секторе газа в 2021 году. Тогда она перехватывала выпущенные по Израилю ракеты.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина обеспокоена готовностью Росси разместить на территории Крыма ядерное оружие и готова развернуть на своей территории вооружение ПВО даже путем размещения армейских подразделений США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что подобное заявление не следует рассматривать всерьез и считать официальной позицией.

Кроме того, как сообщалось, в июне армия обороны Израиля развернула систему противоракетной обороны "Железный купол" по всей стране в ожидании возможной эскалации на фоне запланированного марша евреев-националистов через Старый город в Иерусалиме.