"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, сколько денег они готовы потратить на празднование своего дня рождения.

Видео опроса опубликовано в Tiktok "Страны"

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан предпочитает праздновать день рождения с семьей. На празднование нардеп готов потратить до 7 тысяч гривен.

"Я честно говоря, уже забыл, когда праздновал день рождения. Лучше с семьёй. Когда ты депутат у тебя много друзей, знакомых и если всех пригласить, это может стоить дурных денег. Если где-то в ресторане или дома, то это может стоить около 7 тысяч гривен. Возможно ещё меньше, 5-7 тысяч гривен, это, я думаю, реалистично" — говорит нардеп.

Алексей Мовчан. Фото: facebook.com/aleksey.movchan

Его коллега по парламенту Гео Лерос поделился, что в последнее время не праздновал день рождения, однако даже в случае торжества тратит "символическую" сумму.

"Я последние несколько лет не праздновал свои дни рождения и в ближайшее время не собираюсь праздновать. А так, это какая-то символическая сумма", - рассказал Лерос.

Гео Лерос. Фото: facebook.com/leros.geo

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что на празднование с друзьями и родными уйдёт больше 10 тысяч гривен.

"Вечеринки любят все. Но так, чтобы праздновать свой день рождения за большим столом и всех приглашать, считаю, что это необязательно. А сколько стоит такое празднование, если с друзьями и в кругу семьи, думаю, что это должно стоить более 10 тысяч гривен", - откровенно признался Гетманцев.

Даниил Гетманцев. Фото: "Страна"

А вот день рождения для главы партии "Голос" Киры Рудык организовывают друзья. Однако, по ее словам, на подобный "сюрприз" не уходят большие суммы.

"Обычно это сюрприз от моих друзей, поэтому мне трудно сказать, какая это может быть сумма. Это всегда что-то интересное и зачастую на это не тратиться много денег, часто это или пикник, или какая-то необычная поездка", — заявила Рудык.

Кира Рудык. Фото: facebook.com/kira.rudik.politician

В то же время нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая ответила лаконично и от информации о точной сумме празднования дня рождения отклонилась.

"Предыдущий раз я не праздновала, а следующий ещё не скоро", - сказала она.

Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/m.bezuhla

Ее коллега по фракции Роман Грышук и вовсе отказался давать комментарий "Стране", скрывшись в стенах парламента.

Роман Грищук. Фото: facebook.com/romagrishchuk

Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук траты на празднование своего дня рождения переложила на мужа.

"Я не готова сказать, сколько готова тратить, на это пускай супруг тратит. У меня день рождения 30 ноября, последние два года эта дата припадала на коронакризис", - заявила она.

Ее коллега по фракции Алексей Устенко рассказал, что в этом году свой день рождения планирует отметить, а вот на само празднование готов потратить максимум 7 тысяч гривен.

"Прошлый свой день рождения я праздновал на эфире у Василия Голованова. Позапрошлый день рождения я вообще не праздновал, был карантин. Максимальная сумма которую я готов отдать, это наверное тысяч 5-7 гривен. Но я не планирую его в этом году тоже праздновать, не буду врать, планирую, но думаю, что оно у меня опять припадёт на карантин", - поделился он.

Алексей Устенко. Фото: facebook.com/ustenko.oleksii

Нардеп "За майбутнє" Виктор Мялик не назвал точную сумму, но рассказал, что свой день рождения празднует в семейном кругу.

"Это личные вещи, я не буду говорить. Мы в семейном кругу празднуем. У меня шестеро детей. Если бы я был не женат, я бы наверное с друзьями в каком-то ресторане сидел, а так в кругу семьи", - подытожил он.

Виктор Мялик. Фото: facebook.com/Victor.Myalyk

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк признался, что не любит праздновать свой день рождения.

"Я вообще не люблю празднования дня рождения, асоциальный человек", - резюмировал Железняк.

Ярослав Железняк. Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Напомним, ранее депутаты рассказывали "Стране", сколько они тратят на продукты в месяц.

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