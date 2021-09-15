В Киеве, в Печерском районе, возле метро "Дружбы народов", неизвестные разломали терминал и украли более 22 тысяч гривен.

Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на среду 15 сентября в вестибюле подземного перехода, ведущего к станции столичного метрополитена "Дружбы народов". Там сработала сигнализация платежного терминала самообслуживания. Однако, пока на место прибыл наряд частной охраны, воры успели полностью разломать защитный металлический корпус, добраться до капсулы с деньгами и украсть оттуда все наличные деньги - более 22 тысяч гривен.

Вероятно, взломщики заранее разработали план подготовились, запаслись необходимым инструментом и просчитали пути отхода так как кража со взломом заняла всего несколько минут.

Также, вероятнее всего, было просчитано время на приезд группы охраны и воры смогли уложиться в эти несколько минут.

В столице за последние несколько месяцев это уже не первый случай подобного взлома терминалов, поэтому судя по одинаковому почерку не исключено, что это дело рук одной банды взломщиков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве агрессивный мужчина средь бела дня крушил банкомат, прыгал по машинам и нападал на прохожих.

Также сообщали, как в столице из банкомата в детской поликлинике незаметно украли 280 000 грн.