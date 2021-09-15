Кабинет министров Украины согласовал Стратегию информационной безопасности, которую разработали на СНБО и ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий проект указал президента приняли на очередном заседании правительства в среду, 15 сентября.

Документ рассчитан до 2025 года, и должен бороться с "дезинформационными кампаниями и фейками", в частности, со стороны России.

Стратегия очень обширная, многие пункты пока декларативны. Но общее направление понятно. В частности, планируют стимулировать развитие отечественного кинематографа, книгоиздания, создания теле- и радио- продукции, кампании по медиаграмотности, "повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по медиа", развитие социально ответственного бизнеса среди СМИ.

Также собираются "совершенствовать" законодательство по правовому статусу журналистов и защищать информационное пространство Украины от "незаконного контента" и "информационной агрессии".

Отметим, что подобная риторика традиционно используется властями для борьбы с неугодными СМИ.

Теперь данную Стратегию должен одобрить СНБО и ввести в действие своим указом президент Украины.

Напомним, в июне США намеревались выделить Украине $700 000 на "борьбу с дезинформацией".

Также сообщалось, что весной Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО "О создании Центра противодействия дезинформации".