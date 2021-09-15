В среду, 15 сентября, Кабинет министров Украины окончательно ликвидировал существование ГАСИ - Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

Еще в прошлом году был определен "сменщик" ГАСИ. Им должна стать Государственная инспекция архитектуры и градостроительства, уже утверждено штатное расписание - 660 человек. Но вакансии пока заполнены только на 30%. Но принятие постановления о запуске работы нового органа должно ускорить ее полноценный выход на рынок, - считают в Кабмине.

По новому постановлению, Инспекция начнет выполнять свои функции уже с 15 сентября, то есть, прямо сегодня. Удастся ли ей в итоге навести порядок на строительном рынке и не будет ли новых схем - покажет время.

О ГАСИ, напомним, на строительном рынке ходят легенды - ГАСИ считается одним из самых коррупционных органов, за получение разрешений подрядчики заносили огромные взятки.

Ранее мы писали, что экс-руководителя ГАСИ подозревают в использовании поддельного диплома. Он объявлен в розыск.

Также сообщалось, что инспектор ГАСИ в Киеве попался на взятке.