Китайское государственное медиа во вторник заявило о срочной необходимости отрегулировать рекламу косметической хирургии, процедур и лечения. По мнению издания, она часто вводит людей в обман.

Материал об этом появился в газете "Жэньминь жибао" ("Народная ежедневная газета") - главного издания ЦК Компартии КНР.

Как говорится в материале газеты, реклама изменения внешности с помощью косметологии и медицины заполонила все. Китайцы видят плакаты на автобусных остановках и в метро, презентации в социальных сайтах, ролики, прерывающие телеэфиры, скрытая или прямая реклама в фильмах и телешоу.

"Реклама вторгается в сознание отовсюду", - пишет "Жэньминь жибао".

Газета добавила, что в некоторых рекламных объявлениях привлекательная внешность намеренно ассоциируется с высоким качеством жизни и успехом, а ее авторы придумывают истории о том, как пластическая хирургия изменила судьбу. В итоге у людей искажаются эстетические представления, появляется убеждение, что неуспешному человеку можно достичь высот карьеры и найти счастье в личной жизни, всего лишь исправив форму носа, расширив глаза или пересадив волосы.

Кроме того, такие манипуляции отвлекают людей от решения более насущных проблем, и миллионы китайцев тратят огромные деньги на пластических хирургов и средства для похудения. Причем многих из них не предупреждают о возможных рисках.

На Западе критику в адрес индустрии красоты связывают с тем, что китайские регулирующие органы в последнее время усилили контроль за разными отраслями - от технологий до образования - и теперь пытаются сделать то же самое в этой сфере. По данным западных изланий, в августе китайские власти приняли соответствующие законы.

Интенсивная регулятивная деятельность вызывает у инвесторов опасения по поводу того, какие отрасли могут стать объектом пристального внимания в следующий раз.



Между тем спрос на пластическую хирургию и эстетическое лечение резко вырос в Китае в последние годы. Среди самых популярных процедур можно назвать расширение разреза глаз и пластику носа.

В Украине пластика тоже становится все более популярной. Так, к ней очевидно и не раз прибегала Юлия Тимошенко.

"Тюнингует" лицо и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.