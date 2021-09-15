Американский журнал Time опубликовал список из ста самых влиятельных людей 2021 года. В него вошел и российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

Список опубликован на сайте журнала.

Журнал разделили список влиятельных людей на шесть категорий: "Лидеры", "Титаны", "Новаторы", "Артисты", "Иконы" и "Кумиры".

В категорию "Лидеры", среди прочих, вошли президент США Джо Байден, его предшественник Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, глава КНР Си Цзиньпин, Гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала и глава политического офиса "Талибана" Абдул Гани Барадар.

В категорию "Пионеры" вошла певицы Билли Айлиш, американская гимнастка Суниса Ли и другие. В "Артисты" отнесли рэпера Lil Nas X, актрису Кейт Уинслет.

К категории "Новаторов" отнесли главу Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Ethereum Виталика Бутерина. К "Титанам" гимнастку Симону Байлз и гендиректора Apple Тима Кука.

Алексей Навальный вошел в список в категории "Кумиры", куда кроме него вошла певица Бритни Спирз, принц Гарри и Меган Маркл и теннисистка Наоми Осакой.

Напомним, в январе журнал Time поместил на обложку Байдена в разгромленном после Трампа Овальном кабинете.

Также сообщалось, что Time назвал 2020 год худшим годом в истории.