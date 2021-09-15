В поселке Сергеевка Одесской области девочка-подросток сбежала из оздоровительного лагеря. Она выбросила мобильный телефон и в течение шести недель скрывалась в Затоке, где ее и обнаружила полиция.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Одесской области.

Виктория Нимас 2006 года рождения сбежала из оздоровительного лагеря в Сергеевка, при себе у нее были деньги и мобильный телефон. Жители села видели, как девушка садилась в такси.

Полиция разыскала водителя, который рассказал, что отвез Викторию в Затоку. Там ее и нашли ювенальные полицейские, причем девушка пыталась запутать правоохранителей - называлась вымышленным именем.

"Чтобы запутать следы, Виктория избавилась от мобильного и, назвавшись чужим именем, жила на одной из баз отдыха, помогая владельцам по хозяйству. К счастью, за это время с несовершеннолетней ничего плохого не произошло. Ювенальные полицейские провели с ней профилактическую беседу, объяснив недопустимости такого поведения и опасность, которую она себя подвергала", - сказано в сообщении.

Девушку вернули в учреждение, где она воспитывается.

Напомним, в Сумах ввели комендантский час для детей и подростков, чтобы они не пили алкоголь по ночам.

Также сообщалось, что в Одессе заключенных в СИЗО подростков решили обучать киберспорту.