Постоянный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов сообщил, что Киев категорически отказывается вернуться к очным переговорам в Минске. Сам Грызлов предлагал возобновить встречи в столице Беларуси в начале августа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Украинская сторона заявила о нежелании ездить в Минск 15 сентября, во время переговоров ТКГ в формате видеоконференции.

Грызлов напомнил, что до пандемии коронавируса Минск соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон минского формата.

"В ходе заседания представители Донбасса вновь предложили киевской делегации приступить к согласованию проекта дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Обмен мнениями показал, что украинская сторона, как и ранее, продолжает скрывать от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию", - сказал Грызлов.

И добавил, что представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, "вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска".

"Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения", - заявил он.

По его словам, участники контактной группы заметили, что договоренности о прекращении огня Киев не соблюдает: Вооруженные силы Украины продолжают обстрел населенных пунктов, разрушая инфраструктуру Донбасса.

"Есть новые пострадавшие среди гражданского населения, в том числе дети", - добавил Грызлов.

В свою очередь первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников призвал Россию открыть КПВВ на линии разграничения. Об этом рассказал в Фейсбуке участник ТКГ Сергей Гармаш.

"Не морочьте голову! Откройте КПВВ и перестаньте придумывать причины, чтоб их не открывать!" - процитировал Резникова Гармаш.

На это представителям Киева ответили, что КПВВ в Счастье и Золотом не открывают потому, что Украина не дает круглосуточных гарантий безопасности.

Резников же зачитал письмо Минобороны от 27 августа, в котором говорится о "бессрочных гарантиях безопасности и круглосуточном режиме прекращения огня" с украинской стороны. Вице-премьер-министр заявил, что КПВВ без всяких формальных гарантий открыты с украинской стороны.

Гармаш добавил, что после заседания ТКГ стало очевидным: в этом году имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство точно не будет.

Что касается представителя РФ, то Грызлов не раз обвинял украинскую сторону в блокировании работы ТКГ по Донбассу, например, в конце весны.

А в конце августа он рассказал о срыве украинцами заседания подгруппы ТКГ, назвав их поведение клоунадой.