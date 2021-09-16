Сегодня утром, 16 сентября, в Воронежской области было совершено преступление.

Неизвестный открыл огонь и забросал гранатами отделение полиции. Потом он, вернувшись в свое село, убил женщину и двоих детей.

"Страна" собрала информацию о случившемся.

Что известно о убийствах в Воронежской области

Ранним утром, около 5:30, вооруженный мужчина в камуфляже, каске и бронежилете проник на территорию райотдела полиции города Лиски. Он находится в 90 километрах на юг от Воронежа.

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль "Нива" подъехал к полицейскому КПП (на фото). Там он ранил сотрудника.

Внутри участка мужчина бросил гранату (одну или несколько). Взрывы были насколько сильными, что в участке деформировалась металлическая дверь.

СМИ опубликовали кадры случившегося.

По причине того, что большинство сотрудников райотдела в Лисках еще не пришли на работу, жертв удалось избежать.

Уже после ЧП в селе, в пригороде Лисок, силовики обнаружили тела троих человек: женщины Гулистан Ибрагимова и ее двоих детей, одна из которых – пятилетняя девочка.

По данным СМИ, уже после нападения на райотдел мужчина вернулся в поселок и убил их - расстрелял. По другим сведениям, убийство было совершено до атаки полиции.

Журналисты сообщили, что, по данным следователей, эти два преступления могут быть связаны между собой. Позже СМИ озвучили такую версию: у мужчины был бытовой конфликт с Гулистан Ибрагимовой, а полицейские к нему якобы были причастны или не способствовали его разрешению. В итоге он решил отомстить всем.

О нападавшим известно немного - только то, что он работал охранником в местном агрохолдинге.

Как ищут воронежского стрелка

Спустя пять часов после нападения на участок воронежский стрелок не задержан.

В Воронежской и близлежащих областях в состояние повышенной боевой готовности приведены все отделы и посты полиции.

Сотрудникам, дежурящим на КПП, выдали бронежилеты и боевое оружие. Вооружили также патрульных на улицах.

Для помощи в организации розыска подозреваемого в Воронеж вылетели сотрудники центрального аппарата ФСБ.

На территории райотдела, на которое было совершено нападение, работают взрывотехники. Рассматривается версия, что нападавший мог заложить там бомбу.

Сейчас его ищут с помощью вертолетов.