Силовики разоблачили в Киеве группу мошенников, которые наладили производство и поставили на широкую ногу торговлю липовыми документами, необходимыми для получения "Карты поляка".

Об успешной операции правоохранителей передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступную схему организовал житель Черкасской области по предварительному сговору с другими лицами. Так, под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с "поиском" польских корней, имеющих юридическое знaчение для последующего получения ими "Карты поляка" и документов на постоянное место жительства на территории Республики Польша.



Вместе с тем, проведенными следственно - розыскными действиями установлено, что участники группы, злоупотребляя доверием граждан и вводя их в заблуждение, изготавливали и передавали им поддельные документы, отмечая при этом их оригинальное происхождение. Стоимость такой услуги составляла более 2 000 евро.



"В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяты орудия совершения уголовного преступления, денежные средства и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.



В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору группы, а также устанавливаются другие ее участники, в том числе среди госслужащих.



Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ ЧП в Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области", - уточнили в пресс-службе.



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