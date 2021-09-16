Организация "Белорусский дом", ранее возглавляемая погибшим Виталием Шишовым, сообщила, что СБУ задержала в Киеве волонтера Алену Жаркевич и еще четверых человек.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба организации.

Связано это со смертью Шишова или нет - неизвестно. "Белорусский дом" пишет, что Алена помогала обустраиваться в Украине представителям белорусской оппозиции. Еще один из задержанных - Виталий Таргонский, который ранее находился в Польше. По информации организации, его шантажируют высылкой.

Также в "Белорусском доме" сообщают, что задержанным предлагают сотрудничать со спецслужбой под угрозой депортации. Кроме того, по данным организации, за ними уже давно велась слежка.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно о смерти белоруса Шишова, которого нашли повешенным в Киеве в начале августа.

Также мы писали о том, что после смерти Шишова Зеленский поручил силовикам обеспечить белорусам в Украине дополнительную защиту.

Кроме того, мы сообщали, что на акции памяти Шишова в Киеве его девушка призвала к свержению власти в Беларуси.