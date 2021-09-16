В Офисе генерального прокурора Украины считают, что озвученная версия, гибели Вячеслава Черновола в 1999 году убили кастетом не соответствует действительности. В материалах, которые были предоставлены для экспертизы, нет данных об ударах кастетом.

Об этом пресс-служба Офиса Генпрокурора сообщила "Украинской правде".

Расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором погиб Черновол продолжается. Следователи проверяют и версию об умышленном убийстве. Уже был проведен ряд судебных экспертиз.

"Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-медицинской, транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы от 29 октября 2018 установлено, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Вячеслава Чорновила и в ходе экспертизы останков его эксгумированного тела, являются сформировавшимися в результате травмирования в результате столкновения автомобиля с препятствием", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее экс-заместитетель генпроркурора Николай Голомша заявил, что лидер "Народного руха" Вячеслав Черновол, который погиб в 1999 в ДТП, на самом деле был убит четырьмя ударами кастета в затылок.

Впрочем, отметать на 100% вероятность того, что дело о смерти Черновола реанимируют (с акцентом на возможное убийство) все-таки не следует. Это может стать рычагом давления власти на Кучму, а через него - на Виктора Пинчука, который пока, на фоне остальных олигархов, чувствует себя более-менее спокойно.

Напомним, в 2019 году Порошенко случайно "похоронил" сына Вячеслава Черновола Тараса.