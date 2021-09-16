В ночь на четверг, 16 сентября, во Львове к больному вызвали бригаду "Скорой помощи". Однако медицинский работник приехал на вызов в пьяном виде, после этого вызвали уже полицию.

Об этом сообщает "Львовский портал".

Как рассказал пресс-секретарь патрульной полиции Львова, 52-летний медработник приехал на вызов в нетрезвом виде, после этого на место событий вызвали полицию. Правоохранители заметили у него признаки опьянения и составили протокол по причине нахождения в нетрезвом виде на рабочем месте.

"Медбрата одной из подстанций станции "Львов", на которого составлено заявление в полицию за пребывание на рабочем месте (на вызове у пациента) в состоянии алкогольного опьянения, отстранили от работы. Мы категорически осуждаем такое поведение ... Все лица, которые позволяют себе употребление алкоголя на рабочем месте или терпят это, безапелляционно освобождаются руководством Центра - без права восстановления на работе", - заявили в Facebook Львовского областного центра экстренной медицины катастроф.

Напомним, в конце прошлого года Кабмин утвердил новые правила для скорой помощи.

Также сообщалось, что в Харькове обнаружили тело мужчины у самого входа в больницу скорой помощи.