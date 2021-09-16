Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала срочно ввести мораторий на продажу и использование систем искусственного интеллекта, которые ведут к серьезным нарушениям прав человека.

Цитирует Бачелет Центр новостей ООН на своем сайте в четверг, 16 сентября.

Верховный комиссар ООН по правам человека считает, что государства и частные компании часто слишком быстро принимали решение об использовании приложений с искусственным интеллектом не изучая последствия.

В итоге одни не получали социальную помощь от неисправности онлайн-систем, а другие попадали под арест из-за сбоя в системах автоматического распознавания лиц.

Бачелет призвала отказаться от технологий слежки в общественных местах и программ, которые анализируют поведение людей до тех пор, пока не будет доказано, что системы соответствуют надежным стандартам защиты данных.

"Сейчас важно обеспечить прозрачность и подотчетность в том, что касается сбора данных, их хранения, передачи и использования", - сказала Бачелет.

Напомним, в феврале 2021 года сообщалось, что в Украине искусственный интеллект будет рассматривать административные правонарушения.

Также мы писали, что в The Guardian вышла колонка, автором которой стал искусственный интеллект.