Полковник службы безопасности Юрий Расюк, которого подозревают по делу о подготовке убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, заявил о пытках со стороны сотрудников СБУ. Государственное бюро расследований открыло дело по его заявлению.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в ГБР.

Согласно информации собеседника издания, Расюк обвинил сотрудников Службы безопасности в том, что они применяли к нему действия, которые сопровождались насилием, а также угрожали насилием и незаконными действиями для того, чтобы принуждать его к тому, что противоречит его воли.

С таким поведением со стороны работников СБУ Расюк, как он утверждает, столкнулся и во время задержания, и во время следственных и процессуальных действий.

ГБР открыло дело по статье о пытках.

Напомним, в январе сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ Юрия Расюка задержали по подозрению в участии в организации заказного убийства Наумова.

В июле Расюк обязался сотрудничать со следствием, чтобы разоблачить заказчика преступления - Дмитрия Нескоромного (бывшего первого зампреда главы СБУ, который обвиняет власти в фальсификации дела).