В одной из школ Полтавы десятилетняя девочка потеряла сознание на уроке физкультуры. Ее отвезли в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

Инцидент произошел в лицее №33. Там десятилетней школьнице стало плохо прямо во время урока физкультуры. По информации правоохранителей, реанимировать ее попытались медицинский работник и учитель, который проводил урок. Также они сразу же вызвали в школу скорую помощь. Медики отвезли ребенка в детскую больницу. Однако девочка скончалась в реанимации, спасти ее не удалось.

Сейчас полиция проводит расследование. Уголовное производство ведется по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство). Причины смерти десятилетней школьницы устанавливают правоохранители.

Напомним, "Страна" писала о том, как в январе в Запорожье умер старшеклассник, переживший клиническую смерть во время перемены.

Также мы сообщали, что год назад сумской школе на уроке физкультуры двоих учеников прибило старым окном.

Кроме того, мы писали, что в октябре-2020 в школе под Винницей прямо на перемене умерла второклассница.