Озоновая дыра, которая периодически образуется над Южным плюсом, а затем затягивается, за последнюю неделю начала резко расти. Она будет увеличиваться до октября. По мнению ученых, она станет самой большой за историю наблюдений, так как уже по размерам превысила Антарктиду.

Об этом сообщает европейская программа мониторинга атмосферы Copernicus.

По наблюдениям ученых, образование дыры началось стандартно, но за последние дни она значительно выросла и теперь по размерам уже превышает 75% озоновых дыр, появлявшихся в это время с 1979 года.

"В этом году озоновая дыра образовалась, как и ожидалось, в начале сезона австралийской весны. Поначалу она казалась очень похожей на прошлогоднюю, которая также появилась в сентябре и продержалась весьма долго - почти рекордно долго, как следует из наших данных. Теперь наши прогнозы показывают, что дыра 2021 года будет гораздо больше, чем обычно. Мы наблюдаем довольно большую и потенциально глубокую озоновую дыру", сказал директор программы Винсент-Анри Пой.

Для наблюдения за дырой ученые используют компьютерное моделирование в сочетании со спутниковыми данными и прогнозам погоды.

В течение весеннего сезона в Южном полушарии с августа по октябрь озоновая дыра ежегодно образуется над Антарктикой, достигая максимума в период с середины сентября до середины октября. Когда в конце весны в Южном полушарии температура в стратосфере начинает повышаться, истощение озонового слоя замедляется, а к декабрю уровень озона обычно возвращается к норме.

В 1987 году 196 государства подписали Монреальский протокол, который запрещал основные озоноразрушающие химические вещества. После этого озоновый слой демонстрирует признаки восстановления, как отметили на сайте программы.

В самом начале текущего года "Страна" сообщала, что над Антарктикой затянулась гигантская озоновая дыра.

Мы также рассказывали, что на украинской станции в Антарктиде тоже исследуют эту дыру.