Жителя Львовской области приговорили к году ограничения свободы за ночлег в чужих домах без ведома хозяев. Мужчина действовал по Дрогобычем, он пробирался в чужое жилье, когда никого не было дома.

"Гостя" интересовали только продукты и кровать, поскольку в его намерения входило поесть и переночевать. Так могло продолжаться и дальше, но в одном из домов злоумышленника застала внезапно вернувшаяся хозяйка. Она тут же вызвала полицию. Об этом пишет Zaxid.net.

Следствие установило, что за четыре дня мужчине удалось сменили три квартиры. Дрогобычский горрайонный суд рассмотрел дело по обвинению в умышленном проникновении в жилище 7 сентября 2021.

В ходе следствия удалось доказать, что злоумышленник минимум три раза проникал в чужие дома, чтобы поесть и поспать. При этом он не обворовывал эти дома. В частности, впервые он разбил окно и залез в чужой дом 15 июля прошлого года. Он переночевал в доме и рано утром покинул его. А уже 17 июля мужчина нашел еще один дом, в котором не было хозяев. Он снова разбил окно и таким образом оказался в середине. Наутро он покинул и это помещение.

На следующий день, 18 июля, мужчина проник в третий дом и ночевал там. Он хотел остаться в этом жилье подольше, но в обед на следующий день домой вернулась хозяйка, которая обнаружили незнакомца и вызвала полицию.

Подсудимый признал свою вину и заявил о искреннее раскаяние. Но поскольку он уже был ранее судим, то судья назначила наказание в виде ограничения свободы. Осужденного отправят на исправительные работы в один из специальных центров для преступников.

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