Сейсмологи опасаются извержения вулкана Тенегия на испанском острове Ла Пальма, о чем свидетельствует серия небольших землетрясений, сообщает в четверг El Pais.

С прошлой субботы вокруг острова Ла Пальма, который входит в Канарский архипелаг, произошло около 4,2 тысячи небольших землетрясений. Обычно столь частные землетрясения могут быть предвестником приближающегося "большого извержения", отмечается в сообщении.

На данный момент нет признаков того, что извержение неизбежно случится, так как в четверг число и магнитуда толчков немного уменьшились, но Сейсмический комитет Испании предупредил, что вскоре может произойти новая волна землетрясений, а потому уровень предупреждения о вулканической опасности останется "желтым" - вторым уровнем по четырехуровневой шкале опасности вулканов.

В последний раз извержение вулкана Тенегия на Пальме произошло осенью 1971 года и длилось больше трех недель.