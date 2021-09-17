Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая весной посетила Украину, планирует прилететь с рабочим визитом в Россию. Согласованием этого вопроса в настоящее время занимаются в Вашингтоне и Москве. Точная дата визита Нуланд в Российскую Федерацию пока не известна.

Об этом со ссылкой на источники в США и РФ сообщает "Коммерсант".

По словам собеседников, Нуланд, предварительно, приедет в Россию осенью, в ноябре. "Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики и по собеседникам пока дело не дошло", - сообщил источник в Вашингтоне.

Одной из главной на встречах Нуланд в Москве может стать Украина. По словам источников, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам может встретиться с заместителем главы администрации президента России, переговорщиком от Кремля по Донбассу Дмитрием Козаком.

Ранее мы рассказывали, что госсекретарь США Энтони Блинкен в мае прибыл с визитом в Киев. Сопровождала его Виктория Нуланд.

Также писали, что Виктория Нуланд обвинила Москву в разгуле украинской коррупции. Она заявила, что США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России. А во-вторых, она заявила, что Москва активно использует тему коррупции, чтобы ослабить Украину.