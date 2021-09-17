В Полтавской области, в селе Россошенцы, силовикам поступило сообщение о "минировании" гимназии. "Минером" оказался шестилетний мальчик, ученик этого заведения.

Об этом курьезном случае сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

По данным правоохранителей, следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, установила, что о минировании учебного заведения сообщил шестилетний ученик начальной школы при этой же гимназии.

Полицейские составили административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях на одного из родителей.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе 6-летняя первоклассница "заминировала" школу. Свой поступок ребенок объяснил желанием поскорее пойти домой и поиграть с котиком. После этого с девочкой пообщались сотрудники ювенальной превенции.

Также мы сообщали, как в Одессе и области неизвестные "заминировали" почти 400 учебных заведений. Информацию о минировании на месте проверяли следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники, кинологи и спасатели.