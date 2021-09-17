В пятницу, 17 сентября, в Одессе трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу через трамвайные пути. Потерпевшая умерла на месте от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области на своей странице в Фейсбук.

Инцидент произошел ранним утром. По предварительным данным, водитель трамвая ехал по улице Балковской со стороны улицы Маловского в направлении улицы Краснослободской и наехал на женщину. Она умерла на месте от полученных травм, личность погибшей на данный момент не установили.

Это не первое ДТП в Одессе с участием трамваев. Пару недель назад в Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил мужчину. Пострадавший попал в больницу с травмой головы.

Напомним, летом в Одессе трамвай чуть не переехал мужчину, который говорил по телефону. В результате он ударился лицом о трамвайный борт, однако серьезных травм не получил.

Также "Страна" сообщала, что в апреле в Одессе трамвай превысил скорость и из-за этого сошел с рельсов и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, врезался в автомобиль.