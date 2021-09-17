Компания Lego, которая занимается производством одноименных конструкторов, совместно со стримингом Netflix выпустила набор конструктора на основе шоу Queer Eye.

Queer Eye - популярный реалити-сериал, который выходит на Netflix. В нем пятеро ведущих ("Fab Five"), каждый из которых является открытым геем (Антоний Пороуски - эксперт по питанию и вину; Тан Франс - эксперт моды; Карамо Браун - культуролог; Бобби Берк - эксперт по дизайну; и Джонатан Ван Несс - эксперт по грумингу) проводят для героев преображение. Шоу в США имеет рейтинг 14+.

Ведущие подбирают для героя новый гардероб, учат его готовить новое блюдо, делают стрижку и даже ремонт в доме, с героем беседует психолог. А в конце серии герой, уже по-новому одетый и в обновленном доме, обычно принимает дома семью и друзей.

В конструкторе есть фигурка каждого из ведущих шоу, кухня, детали парикмахерской и множество других деталек.

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Напомним, Netflix купил культовый российский фильм "Зеленый слоник", разобранный на мемы.

Также сообщалось, что на Netflix в первый день лета вышли российские фильмы "Брат" и "Брат 2" режиссера Алексея Балабанова.