Чиновники оригинально решили проблему. Фото: Facebook/ Олег Деренюга

В Николаевской райгосадминистрации оригинально решили проблему с дырой в потолке одного из кабинетов. Ее просто завесили государственным флагом. 

Об этом в Facebook сообщил местный журналист Олег Деренюга. 

Чей именно кабинет запечатлен на снимке, Деренюга не уточняет. На фотографии видно обстановку в комнате: люстру, календарь и карту на стене, а также вентилятор, папки с бумагами и оргтехнику. Ремонт в кабинете не очень свежий, а на потолке действительно висит государственный флаг. 

В Николаевской РГА завесили дыру флагом. Скриншот фейсбук-поста

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как несколько нет назад в здании управления полиции Одесской области обвалился потолок. Дело в том, что главк не ремонтировали капитально на протяжении 15 лет. При этом в результате происшествия пострадали двое копов. Один даже получил сотрясение мозга. 

Также мы сообщали, что в феврале в сессионном зале Киевсовета потек потолок. Чтобы собирать воду, которая текла прямо в зал, поставили ведро. При этом в Киевсовете тогда заявили, что проблема не в отсутствии ремонта, а в специфической конструкции крыши. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться