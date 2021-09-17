В Николаевской райгосадминистрации оригинально решили проблему с дырой в потолке одного из кабинетов. Ее просто завесили государственным флагом.

Об этом в Facebook сообщил местный журналист Олег Деренюга.

Чей именно кабинет запечатлен на снимке, Деренюга не уточняет. На фотографии видно обстановку в комнате: люстру, календарь и карту на стене, а также вентилятор, папки с бумагами и оргтехнику. Ремонт в кабинете не очень свежий, а на потолке действительно висит государственный флаг.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как несколько нет назад в здании управления полиции Одесской области обвалился потолок. Дело в том, что главк не ремонтировали капитально на протяжении 15 лет. При этом в результате происшествия пострадали двое копов. Один даже получил сотрясение мозга.

Также мы сообщали, что в феврале в сессионном зале Киевсовета потек потолок. Чтобы собирать воду, которая текла прямо в зал, поставили ведро. При этом в Киевсовете тогда заявили, что проблема не в отсутствии ремонта, а в специфической конструкции крыши.